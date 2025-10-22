Homem mata esposa em panificadora; filhos tentam impedir

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante após matar a esposa, de 45 anos, a facadas dentro de uma panificadora que pertencia ao casal. O caso aconteceu na noite de terça-feira (21/10), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os filhos, que são maiores de idade, teriam tentado defender a mãe, mas foram agredidos.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Os filhos foram socorridos, mas não as informações sobre o estado de saúde deles não foram divulgadas.

Conforme a corporação, o suspeito também foi hospitalizado com ferimentos leves. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário após receber alta médica.

Segundo a PCPR, ele deve responder pelos crimes de feminicídio consumado, feminicídio tentado e homicídio tentado.