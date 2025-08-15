Mulher some após pedir ajuda em cemitério em Curitiba? Saiba o que aconteceu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já imaginou estar andando tranquilamente pela calçada e, de repente, dar de cara com uma pessoa pedindo socorro de dentro de um cemitério? A cena misteriosa aconteceu na noite de quinta-feira (14), no Cemitério Municipal do Boqueirão, em Curitiba, e intrigou algumas pessoas.

Segundo relatos de testemunhas que passavam pelo local, uma mulher apareceu no portão principal do cemitério em visível desespero, pedindo ajuda e afirmando que havia ficado trancada lá dentro após o fechamento do local. As pessoas que presenciaram a cena acionaram o Corpo de Bombeiros.

A corporação enviou uma equipe de resgate para o endereço. Mas aí começa a parte mais intrigante da história: quando os bombeiros chegaram ao cemitério, não havia ninguém por lá. Nem no portão principal, nem nos fundos, nem em qualquer parte do terreno.

À Tribuna, o Corpo de Bombeiros informou que “a equipe de resgate fez uma varredura completa no local, verificando todos os portões e acessos possíveis e nenhuma vítima foi localizada”.

Ainda de acordo com os bombeiros, as grades que cercam o cemitério são altas e possuem lâminas cortantes no topo, o que torna praticamente impossível que alguém tenha conseguido escalar e sair sem ser notado – ou sem se ferir gravemente.

Mistério resolvido

Mas, afinal, não se tratava de um fantasma. Momentos antes da chegada do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Guarda Municipal (GM) passou pelo local e viu a mulher pedindo ajuda. Os guardas abriram o portão e a mulher deixou o cemitério.

Lendas urbanas?

Aliás, para quem não conhece, o Cemitério Municipal do Boqueirão é um dos mais antigos da capital paranaense e já foi palco de outras histórias misteriosas ao longo dos anos. Os moradores mais antigos da região costumam contar relatos de aparições e sons estranhos vindos do local, especialmente nas noites mais silenciosas.

Casos como esse alimentam o imaginário popular e as lendas urbanas que envolvem cemitérios. Enquanto alguns acreditam em explicações sobrenaturais, outros preferem pensar em hipóteses mais racionais, como um trote ou algum tipo de confusão.

O cemitério funciona diariamente das 7h às 18h, com exceção de datas especiais como Dia de Finados.