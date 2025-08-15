Inusitado

Homem fica preso ao cair em boca de lobo em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 15/08/25 17h42
Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação.

Uma situação inusitada mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (15) no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Um homem de 25 anos acabou preso em uma boca de lobo, após cair na galeria pluvial.

+ Leia mais

A ocorrência está em andamento nesta tarde e, segundo informações preliminares, a vítima sofreu apenas ferimentos leves, mas não conseguiu sair sozinha do local. Os bombeiros foram acionados e já estão trabalhando no resgate. Ainda não se sabe como o homem acabou caindo na estrutura de drenagem urbana.

Vale lembrar que bocas de lobo são aberturas no meio-fio ou nas sarjetas que captam as águas pluviais que escoam pelas ruas e as conduzem para as galerias subterrâneas.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna