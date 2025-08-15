Homem fica preso ao cair em boca de lobo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma situação inusitada mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (15) no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Um homem de 25 anos acabou preso em uma boca de lobo, após cair na galeria pluvial.

A ocorrência está em andamento nesta tarde e, segundo informações preliminares, a vítima sofreu apenas ferimentos leves, mas não conseguiu sair sozinha do local. Os bombeiros foram acionados e já estão trabalhando no resgate. Ainda não se sabe como o homem acabou caindo na estrutura de drenagem urbana.

Vale lembrar que bocas de lobo são aberturas no meio-fio ou nas sarjetas que captam as águas pluviais que escoam pelas ruas e as conduzem para as galerias subterrâneas.