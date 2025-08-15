16 novos radares entram em operação na BR-277 segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mesmo antes de começar a funcionar oficialmente, a simples presença dos radares nas rodovias federais sob concessão da EPR Litoral Pioneiro já está salvando vidas. Um levantamento da concessionária mostrou que no km 32 da BR-277, sentido Curitiba, em Morretes, os acidentes despencaram 93% – caindo de 16 ocorrências entre fevereiro e junho de 2024 para apenas uma no mesmo período deste ano.

“Esta diminuição das ocorrências é bastante significativa. Os radares são muito importantes para a segurança viária e na redução dos acidentes”, comenta o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo. Ele ainda destaca que a conduta do motorista por toda a extensão das rodovias também é essencial para um trânsito seguro. “É importante o respeito aos limites de velocidade em todos os trechos, com a presença e de radar ou não. Desta maneira é possível uma convivência segura para todos os usuários das rodovias”.

Os equipamentos começam a funcionar oficialmente na próxima segunda-feira (18) em trechos estratégicos da BR-153, BR-277 e BR-369, abrangendo cidades como Santo Antônio da Platina, Morretes, Paranaguá, Cambará e Cornélio Procópio.

Nada de surpresas para o motorista: a instalação dos radares seguiu um estudo detalhado feito pela concessionária e aprovado tanto pela ANTT quanto pela Polícia Rodoviária Federal. E para quem está na estrada, a sinalização foi reforçada com placas e marcações horizontais, incluindo linhas de estímulo para redução gradual da velocidade.

Vale lembrar que, embora a EPR Litoral Pioneiro seja responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos (conforme previsto no contrato de concessão), as multas serão emitidas e gerenciadas pelos órgãos governamentais competentes.

Confira a localização dos novos radares:

BR-153

Km 31 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Norte

BR-277

km 32 – Morretes – sentido Oeste

km 33 – Morretes – sentido Leste

km 35 – Morretes – sentido Leste

km 36 – Morretes – sentido Leste

km 41 – Morretes – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Oeste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Oeste

BR-369

km 18 – Cambará – sentido Oeste

km 20 – Cambará – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Oeste