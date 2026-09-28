Mulher é baleada pelo ex-companheiro na saída do trabalho no Paraná

Uma mulher de 23 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio ao ser baleada pelo ex-companheiro em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O principal suspeito do crime teve a identidade divulgada pela Polícia Civil do Paraná nesta segunda-feira (28). Rafael José Alves de Oliveira, de 28 anos, está foragido.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25). A vítima saía do trabalho, em um salão de beleza no bairro São Pedro, quando foi surpreendida pelos disparos. Mesmo ferida, ela correu pela vizinhança em busca de ajuda.

O ex-companheiro teria efetuado cerca de seis disparos. A mulher foi atingida e permanece internada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Após os disparos, o suspeito fugiu no carro da família. O veículo foi localizado, mas havia sido queimado.

“Durante as diligências que se seguiram para sua captura, os policiais civis localizaram, no sábado, um carro Peugeot prata que foi utilizado na fuga. O veículo havia sido queimado”, explicou a delegada Anielen Magalhães.

A motivação do crime ainda é investigada. A violência, porém, não teria começado na noite do ataque. No dia 10 de setembro, a vítima procurou a delegacia para denunciar ameaças e episódios de violência doméstica. O procedimento, no entanto, não avançou e ela não recebeu medida protetiva.

Informações que possam ajudar a localizar o suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, 181, do Disque-Denúncia, ou pelo WhatsApp (41) 3753-2091, diretamente à equipe da Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais.