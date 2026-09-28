Tentativa de feminicídio

Mulher é baleada pelo ex-companheiro na saída do trabalho no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 28/09/26 11h27
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imagem mostra as costas de uma policial da Polícia Civil com uma camiseta com o nome da força de segurança
Motivação do crime está sendo investigada. Foto: Natalia Bezerra/PCPR.

Uma mulher de 23 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio ao ser baleada pelo ex-companheiro em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O principal suspeito do crime teve a identidade divulgada pela Polícia Civil do Paraná nesta segunda-feira (28). Rafael José Alves de Oliveira, de 28 anos, está foragido.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25). A vítima saía do trabalho, em um salão de beleza no bairro São Pedro, quando foi surpreendida pelos disparos. Mesmo ferida, ela correu pela vizinhança em busca de ajuda.

O ex-companheiro teria efetuado cerca de seis disparos. A mulher foi atingida e permanece internada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Após os disparos, o suspeito fugiu no carro da família. O veículo foi localizado, mas havia sido queimado.

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“Durante as diligências que se seguiram para sua captura, os policiais civis localizaram, no sábado, um carro Peugeot prata que foi utilizado na fuga. O veículo havia sido queimado”, explicou a delegada Anielen Magalhães.

A motivação do crime ainda é investigada. A violência, porém, não teria começado na noite do ataque. No dia 10 de setembro, a vítima procurou a delegacia para denunciar ameaças e episódios de violência doméstica. O procedimento, no entanto, não avançou e ela não recebeu medida protetiva.

Informações que possam ajudar a localizar o suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, 181, do Disque-Denúncia, ou pelo WhatsApp (41) 3753-2091, diretamente à equipe da Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais.

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