Mudas de ipês sofrem vandalismo em avenida de Curitiba

A tranquilidade da Avenida Paraná, em Curitiba, foi abalada na madrugada desta sexta-feira (13) por um ato de vandalismo que deixou moradores e autoridades indignados. Dezenove mudas de ipê-amarelo foram danificadas e uma precisou ser substituída, segundo informações do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O ataque ocorreu no trecho entre o Terminal do Santa Cândida e a Rua da Cidadania do Boa Vista, afetando os bairros Santa Cândida e Boa Vista. Roberto Salgueiro, responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, lamentou o ocorrido: “Eram mudas que foram plantadas no final de 2022, estavam com cerca de 7 anos de vida, 5 anos se desenvolvendo no Horto da Barreirinha e 2 anos na avenida. Estavam lindas”.

Embora o vandalismo contra árvores não seja a maior ameaça à arborização urbana atualmente, casos como esse ainda preocupam as autoridades. Salgueiro fez um apelo à população: “A população pode nos ajudar avisando quando ver algum ato de vandalismo em árvores nas ruas. São casos isolados que, quando ocorrem, causam indignação em todos nós”.

Cidadãos que presenciarem atos de vandalismo contra árvores devem entrar em contato imediatamente com a Central de Atendimento da Prefeitura pelo telefone 156 ou com a Guarda Municipal pelo 153.