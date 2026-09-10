Volta para casa: onde motoristas podem pegar trânsito em Curitiba nesta quinta

Uma série de intervenções viárias altera o tráfego em importantes corredores de Curitiba na tarde desta quinta-feira (10). Entre obras de mobilidade urbana, mudanças definitivas de sentido e bloqueios para serviços de infraestrutura, os motoristas devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas para evitar retenções nos horários de pico. As ações impactam desde a região sul até os acessos ao centro da cidade.

Obras e bloqueios em Curitiba

No Portão, o trânsito na via lenta da Avenida República Argentina segue com uma faixa bloqueada no sentido bairro, no trecho entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino. A intervenção, necessária para o avanço dos trabalhos do transporte coletivo na região, entra hoje em seu último dia previsto de bloqueio. Como alternativa, o tráfego continua desviado pela Rua Francisco Frischmann.

Já no bairro Hauer, os condutores enfrentam bloqueio total na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste). A interdição ocorre no segmento compreendido entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a realização de obras de drenagem. A alteração começou em 4 de setembro e a previsão é que os trabalhos se estendam por mais 24 dias no local.

No Novo Mundo, o tráfego da Rua Alcídio Cubas segue sob atenção reforçada devido aos serviços de reciclagem do asfalto em uma extensão de 300 metros, entre a Avenida Brasília e a Rua Doutor José Palú. Os trabalhos, iniciados no dia 8, causam bloqueios temporários e exigem o compartilhamento da pista com maquinário pesado e operários.

Mudanças de sentido

No Sítio Cercado, a Rua Elbe de Macedo opera em novo padrão de circulação. Desde a manhã de quarta-feira (9), a via passou a ter sentido único no trecho que vai da Rua Francisco José Lobo em direção à Rua João Socha. A alteração é permanente e visa melhorar a fluidez e a segurança do tráfego local, contando com sinalização reforçada.

Alterações pontuais e concluídas

No Alto Boqueirão, o tráfego na Rua Leocádio Robison de Lima Damázio opera de forma parcial na altura do número 2548, entre as ruas Campo Mourão e Eduardo Pinto da Rocha, para a instalação de um redutor de velocidade.

Outras interdições temporárias divulgadas anteriormente já foram encerradas na capital, a exemplo do bloqueio pontual na Avenida Presidente Getúlio Vargas (Portão), das alterações operacionais na Rua Augusto Stresser (Hugo Lange) e das interdições especiais no Centro Cívico para os eventos do feriado de 7 de setembro.