Um acidente de trânsito na madrugada sexta-feira (09) na Rua Cândido Xavier, no bairro Batel, em Curitiba, ainda provoca transtornos na região. Um carro bateu em um muro de um prédio e depois colidiu contra um poste que caiu. Vários moradores seguem sem energia devido à ocorrência. A rua em questão fica logo no fim da Avenida Visconde de Guarapuava.

Com a queda do poste, várias ruas da região da Cândido Xavier, via próxima da Avenida Visconde de Guarapuava, estão com agentes de trânsito orientando os motoristas. O fluxo é lento na Rua Deputado Antônio Baby, e a rua em que acidente ocorreu está interditada.

A Copel informou que 45 unidades consumidoras devem ter o retorno da energia após às 15 horas.

