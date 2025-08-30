Motorista é preso com mais de 4 toneladas de maconha em caminhão na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No final da noite desta sexta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de mais de 4 toneladas de maconha na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A droga estava sendo transportada no compartimento de carga de um caminhão e tinha como destino São José dos Pinhais, também na RMC.

A abordagem aconteceu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram o veículo trafegando em alta velocidade com o pisca-alerta ligado, o que chamou a atenção da equipe. Ao receber ordem de parada, o motorista ainda tentou desviar, entrando no pátio de um posto de combustível próximo, onde estacionou.

Durante a fiscalização inicial, os documentos do veículo e a CNH do condutor não apresentavam irregularidades. O motorista, um homem de 27 anos natural de Gravataí, no Rio Grande do Sul, chegou a afirmar que não transportava nenhuma carga.

No entanto, quando solicitado a abrir o compartimento de carga do semirreboque, os agentes se depararam com grandes fardos do entorpecente, distribuídos por todo o espaço. O material foi pesado e contabilizado.

O condutor recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele, junto com o veículo e toda a carga ilícita, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo para os procedimentos legais.