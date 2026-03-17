Motorista de transporte escolar é denunciado por crimes sexuais contra adolescentes

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O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou criminalmente um motorista de transporte escolar de 53 anos, acusado de cometer crimes sexuais contra adolescentes que utilizavam o serviço na rota Piraquara – Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A ação do MPPR, protocolada pela Promotoria de Justiça de Quatro Barras no último sábado (14/03), também inclui acusações de envio não consentido de conteúdo pornográfico à mãe de um dos adolescentes.

De acordo com a denúncia, entre 2022 e 2024, o acusado teria se aproveitado da posição e da confiança dos estudantes para praticar atos de importunação sexual e incentivar a exploração sexual de vulneráveis dentro do veículo. Além disso, o motorista é suspeito de tentar obter fotos de nudez de menores em troca de dinheiro.

As investigações, que embasam o inquérito policial, apontam para múltiplas vítimas e diversos crimes, incluindo importunação sexual, violência psicológica, tentativa de aquisição de pornografia infantil, favorecimento da exploração sexual de vulnerável e divulgação de cena de nudez. Se condenado, o acusado pode enfrentar penas que variam de 7 anos e 6 meses a 20 anos de prisão.

O MPPR também solicitou a suspensão imediata da atividade de transporte escolar exercida pelo denunciado e a proibição de contato com as vítimas e familiares. O caso corre em segredo de justiça.