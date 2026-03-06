Motorista de Curitiba para ônibus, manda recado aos passageiros e faz revelação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motorista de ônibus de Curitiba surpreendeu aos passageiros nesta sexta-feira (06/03), logo nas primeiras horas da manhã. No comando de um biarticulado “Ligeirão Norte/Sul”, no Terminal do Pinheirinho, por volta das 7h, ele pediu um momento de atenção dos passageiros e mandou um discurso emocionado, anunciando que aquele seria seu último dia de trabalho como motorista após 20 anos na boleia.

Funcionário da Auto Viação Glória, Izaias Francisco Fernandes Júnior agradeceu pelo privilégio de levar tantos curitibanos aos seus destinos diariamente. Também pediu desculpas caso tenha “prendido algum passageiro na porta” ou mesmo por não ter esperado alguém que vinha correndo para tentar pegar o coletivo. E também fez uma revelação, que você pode conferir no vídeo a seguir!

“Eu gosto muito do que eu faço. Amo trabalhar com pessoas e fui ensinado desde criança a ter uma boa relação com as pessoas. Trabalho desde os 8 anos lá em Paranavaí e meu pai teve açougue e supermercado. Mau avô, meus irmãos, todos trabalhavam com comércio, com pessoas. Eu sempre gostei de caminhão e de ônibus, e só pus em prática o que aprendi com eles”, disse à Tribuna, pouco antes de chamar os passageiros de clientes.

Segundo Izaias, os passageiros gostaram muito da atitude e desejaram boa sorte. Ele lembrou com saudade das vezes em que foi Papai Noel e de quando se vestiu de palhaço para celebrar o Dia das Crianças. “Eu sempre enfeitava o ônibus com bexigas, distribuía balas paras as crianças e na semana do Natal sempre fazia a alegria do povo vestido de Papai Noel”, relembra.

Passageiro surpresa

Foi num coletivo dirigido por Izaías – biarticulado Santa Cândida/Capão Raso, 14 de setembro de 2022, que uma mulher de 34 anos deu à luz ao seu filho. O ônibus seguia sentido Centro/Bairro, próximo da estação-tubo Gago Coutinho, no bairro Boa Vista, quando a criança nasceu cm a ajuda dos passageiros. Relembre esta história inusitada!

Izaias também foi o motorista da Linha Solidária, uma linha especial criada durante a pandemia para carregar doações para quem precisou naquele período.

O adeus

Agora o motorista pretende trocar de cidade e de profissão. “Eu pedi para sair, quero respirar novos ares. Mas eu sempre deixei as postar abertas onde passo. Sou muito grato à empresa e aos passageiros”, disse. “Em tudo que fizer, faça de todo o seu coração”, finalizou.