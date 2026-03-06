Curitiba lança campanha contra violência à mulher focada em homens

A Prefeitura de Curitiba lançará no domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, uma nova campanha de prevenção à violência contra as mulheres. O evento acontecerá das 9h às 13h no Memorial de Curitiba, com atividades culturais abertas ao público.
A campanha tem como slogan “Promessas de amor que são quebradas” e busca ampliar o debate sobre violência doméstica, colocando os homens no centro da estratégia de prevenção. O objetivo é provocar reflexão antes que comportamentos de controle, ciúme e intimidação evoluam para agressões físicas.
A iniciativa surge em um contexto preocupante. Em 2025, Curitiba registrou 7 feminicídios até setembro, além de 116 perícias de violência sexual. A Casa da Mulher Brasileira contabilizou 26 mil atendimentos no mesmo período, enquanto 6.085 medidas protetivas de urgência foram concedidas.
Especialistas apontam que o enfrentamento da violência ainda se concentra principalmente no atendimento às vítimas. A nova abordagem pretende falar diretamente com potenciais agressores, mostrando que repudiar a violência também é uma atitude masculina.
O evento contará com apresentações culturais, incluindo dança cigana, samba e performance circense. Haverá ainda uma feira de artesanato com produção feminina. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.