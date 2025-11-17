Motorista de caminhonete morre em acidente com caminhão na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente nesta segunda-feira (17/11) provocou a morte do motorista de uma caminhonete na BR-476, conhecida como Rodovia do Xisto. A ocorrência aconteceu no quilômetro 211, trecho que corta o município da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete colidiu frontalmente contra um caminhão. O motorista da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o motorista do caminhão recebeu atendimento no local e foi encaminhado para avaliação médica com ferimentos leves.

As causas do acidente serão investigadas. A identidade da vítima não foi divulgada pela PRF.