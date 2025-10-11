Trânsito bloqueado

Motorista de caminhão morre em grave acidente na BR-376, no litoral

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 11/10/25 14h15
Acidente na BR-376, no litoral do Paraná
Foto: PRF

Um grave acidente envolvendo dois caminhões causou a interdição da BR-376, na altura do quilômetro 676 em direção a Santa Catarina, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na tarde deste sábado (11/10). O motorista de um dos veículos morreu.

O acidente ocorreu quando um dos caminhões colidiu contra o outro veículo, deixando ambos parados na pista e bloqueando totalmente o trecho.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um dos caminhões ficou preso entre as ferragens. Diante da gravidade dos ferimentos e da necessidade de atendimento especializado, foi acionado o resgate aéreo. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que o motorista não resistiu e morreu.

O acidente provocou congestionamento intenso, pois a pista foi completamente bloqueada. Por volta das 14h, a PRF informou que o trânsito começou a fluir parcialmente pela pista da direita, enquanto as equipes realizavam a remoção de um dos caminhões na pista da esquerda. Ainda não há previsão de liberação total do tráfego.

