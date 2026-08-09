Motorista bêbado atravessa canteiro e atropela três pedestres na BR-116

Três pedestres ficaram gravemente feridos após serem atropelados por um carro na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na tarde de sábado (8), e o motorista, de 39 anos, foi preso após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatar que ele havia ingerido bebida alcoólica e não possuía habilitação.

Segundo a PRF, o veículo seguia em direção a Curitiba quando saiu da pista, cruzou o canteiro central e avançou sobre a faixa no sentido Fazenda Rio Grande. Na sequência, atingiu as três pessoas que caminhavam pelo acostamento, na altura do km 141. As vítimas são um homem de 20 anos e duas mulheres, de 21 e 38 anos.

Uma das mulheres ficou em estado gravíssimo e precisou ser transportada pelo helicóptero da PRF. Os feridos foram levados aos hospitais do Trabalhador e Cajuru, em Curitiba. O atendimento também contou com equipes da concessionária responsável pelo trecho.

Após o acidente, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,32 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Os policiais também verificaram que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Antes de ser levado à delegacia, o homem passou por avaliação médica em uma unidade de pronto atendimento. Depois, foi encaminhado à Polícia Civil, em Fazenda Rio Grande. O carro também foi apreendido.