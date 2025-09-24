Motociclista morre em acidente com dois caminhões na BR-116, na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motociclista de 55 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ocorrência foi registrada por volta das 15 horas desta quarta-feira (24/09).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista bateu em um caminhão e, em seguida, foi prensado por outra carreta. Com a batida, o segundo caminhão pegou fogo.

O motociclista morreu no local e os dois caminhoneiros não tiveram ferimentos.

De acordo com a PRF, a pista sentido São Paulo está parcialmente interditada sem previsão de liberação.