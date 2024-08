Motociclista morre após colisão com ônibus em Curitiba

Um acidente entre uma moto e um ônibus da linha de Curitiba provocou a morte do motociclista no bairro Mossunguê. A colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), entre a marginal da BR-277 e a Rua José Izidoro Biazetto.

Conforme informações coletadas no local, o acidente aconteceu quando o motociclista saiu da BR-277 e entrou na marginal para continuar o caminho. Nesse momento, o ônibus estava no sentido contrário e seguiria pela Rua José Izidoro Biazetto. Entretanto, os dois veículos colidiram e a moto atingiu a parte da frente do coletivo.

“Quando chegamos no local havia dois médicos fazendo reanimação cardiorrespiratória na vítima. Várias tentativas, mas nada de êxito. [O homem] estava com vários ferimentos. No crânio, face, tórax, abdômen e membros inferiores”, relatou o sargento Emerson, do Siate.

A vítima, de aproximadamente 24 anos, pilotava uma Honda CG 160 Start. O motociclista foi socorrido por dois médicos que estavam passando pela região e também pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O ônibus fazia a linha 814 – Mossunguê e possuía apenas dois passageiros. O trânsito na região está intenso.

