Motociclista é socorrido de helicóptero após acidente no Contorno Leste

Um acidente no Contorno Leste, na altura do bairro Ganchinho, em Curitiba, provocou intenso congestionamento na capital paranaense, na tarde desta segunda-feira (08/12). A colisão ocorreu por volta das 16h30, envolvendo um Chevrolet Onix, um caminhão trator com carreta e uma moto.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta colidiu inicialmente com a lateral do automóvel, causando a queda do motociclista, que acabou sendo projetado para a frente do cavalo trator.

A gravidade da situação exigiu atendimento especializado. Equipes do Corpo de Bombeiros e socorristas da concessionária responsável pela rodovia prestaram os primeiros socorros à vítima, que precisou ser removida de helicóptero pela PRF para receber atendimento hospitalar.

Apesar da liberação da rodovia, o impacto no trânsito se espalhou por toda a região. O congestionamento se estendeu também para o Contorno Sul, na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e chegou até a Rodovia do Xisto.