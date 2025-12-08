Curitiba abre cadastro para ambulantes venderem bebidas no carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para vendedores ambulantes interessados em comercializar bebidas durante os eventos pré-carnavalescos e o carnaval oficial da cidade. O cadastramento pode ser feito no site da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) até 18 horas de sexta-feira (12/12).

Estão sendo ofertadas 82 vagas para residentes de Curitiba e Região Metropolitana. A autorização terá validade do início de janeiro até a semana seguinte ao Carnaval, em fevereiro. O decreto municipal 2548/2025 regulamenta a atividade, elaborado após consulta à Associação dos Comerciantes Itinerantes do Paraná.

Os vendedores selecionados poderão atuar em locais como o Centro Histórico e a Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade. Será permitida apenas a venda de bebidas em embalagens lacradas e com registro de fiscalização. Cada ambulante poderá utilizar até duas caixas térmicas de 190 litros e um carrinho de apoio.

Para identificação, os comerciantes deverão usar crachá, etiqueta com o número da autorização nas caixas térmicas e colete. Segundo Patrícia de Morais Monteiro, diretora do Departamento de Uso do Solo da SMU, essas medidas visam garantir a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos consumidores durante os eventos oficiais.

Os interessados devem acessar o site da SMU e preencher o formulário de cadastro dentro do prazo estabelecido.