6ª Quintal do Lupa reúne 70 marcas autorais curitibanas no MON

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já está pensando nos presentes de fim de ano? Que tal fugir do óbvio e prestigiar quem produz localmente? Nos dias 13 e 14 de dezembro, o Museu Oscar Niemeyer abre suas portas para a 6ª edição do Quintal do Lupa, reunindo mais de 70 marcas autorais curitibanas. E o melhor: entrada gratuita.

O evento, que já virou tradição na capital paranaense, traz opções que vão da moda à decoração, passando por cosméticos, gastronomia e beleza. Tudo pensado para quem busca presentes com personalidade e significado nesta época do ano.

+ Leia mais Natal do Bradesco no Palácio Avenida atrai 70 mil pessoas em Curitiba

“Este ano foi muito especial não só para o Lupa, mas também para o fortalecimento das marcas que fazem o Clube ser o que é. Tivemos o lançamento do app recentemente e, agora, o Quintal reforça a importância de olharmos para os produtos locais, feitos por artistas e por entusiastas de uma economia sustentável e autoral”, afirma Fernanda Paludo, criadora do Clube.

Mais que compras, uma experiência completa

O Quintal do Lupa vai muito além de um simples evento de vendas. A programação inclui bar de coquetelaria autoral, lounges de descanso e um espaço gastronômico completo. Quer fazer uma pausa entre as compras? Você encontra desde lanches rápidos até opções de almoço, sem esquecer das sobremesas e cafés especiais.

“O Quintal do Lupa vai muito além das compras. É sobre viver uma experiência pensada nos detalhes nos ambientes que criamos, com espaços aconchegantes, gastronomia gostosa, encontros, trocas e uma atmosfera que só existe quando o Lupa está reunido ali, além de desfrutar o MON, que é um espaço icônico na cidade.” reforça Fernanda.

App conecta consumidores e marcas o ano todo

Você conhece o aplicativo do Clube Lupa? Lançado recentemente, ele funciona como uma vitrine permanente para os negócios locais, levando a experiência do Quintal para o digital. Com ele, os usuários podem descobrir novos estabelecimentos por geolocalização, fazer check-in nos locais afiliados e acumular pontos e moedas.

A plataforma já reúne mais de 110 marcas autorais selecionadas pela curadoria do Lupa e serve como um guia vivo de Curitiba, atualizado continuamente. Durante o Quintal, o app também permite que o público acompanhe as marcas participantes, salve seus favoritos e explore outras experiências que fazem parte do clube.

Quem acessar o aplicativo na entrada do evento ganha um mimo especial preparado pela equipe do Clube. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas passem pelo Quintal durante os dois dias de programação.

Clube Lupa

O Clube Lupa surgiu em agosto de 2020 com a proposta de mapear, valorizar e fortalecer marcas autorais, brechós, gastronomia, arte, cultura e projetos sociais da cidade. Ao longo dos anos, tornou-se uma curadoria que conecta consumidores e negócios independentes ao que de melhor existe em Curitiba.

Hoje, o movimento reúne mais de 110 marcas afiliadas e centenas de sócios que acompanham e participam das ativações do Lupa. Desde 2022, realiza o Quintal do Lupa em Curitiba, evento que materializa essa curadoria em um encontro presencial e semestral com a cidade.

Confira as marcas participantes:

MODA AUTORAL (ROUPAS)

A Floresta Disse

Augusta

Célia Vieira

Court Sports

Dipontta

Dom Bernardino

Espaço Lucz

Hype Brasil

JazzYou

Marcio Crais

Nana Lingerie

Paisley

Santa Lou

Shanti Boho

Síntese Ateliê

Sucrè

MODA AUTORAL (ACESSÓRIOS)

Ana e Mô

Arte ao Vento

Caju Semijóias

Cimento Urbano

DNA Acessórios

Ellie Design

Fenda Jewerly

Nó de Isis

PraSer Objetos

Tanta Arte

Vitrine Murano

MODA AUTORAL (ÓCULOS)

Mi Piace Oticca

MODA AUTORAL (BOLSAS E ACESSÓRIOS)

La Beach Chapelaria

Moonday

Reobjeto

Silvana Potier

COSMÉTICOS

BioBio Cosméticos Naturais

Herbôro

Kote Skin Care

MM Saboaria

Tropicana

DECORAÇÃO

Amorizar Ateliê

Ateliê Tinta Flor

Casa Verdinha

Com.cretando

Dilegno

Hecho por Cami

Kazza com K

Marina Fontana

Morgana Orlandi

Ricamato Bordados

Studio Obax

Trapilho

Varok for You

Vela.com

BRECHÓ

G. List Second Hand

PET

Pets by Brijoux

INFANTIL

Arte em Bordado by Emilene

Baiana Ateliê

ARTE

Marina Slomp

GASTRONOMIA

Ahnima Chocolates

Faol Apicultura

Lu Marcon Bolachas

Marla Buffara Baker

O que tem no pote

Onça Bêbada

Chá e Arte

ESPAÇO GASTRONÔMICO

Crema Lab

Hagi Torroneria

Manana Cafés

Romanvs Pizzaria

Vinagreira

Volume 1

Serviço:

Data: 13 e 14 de dezembro

Horário: das 11h às 20h

Local: Salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer

ENTRADA GRATUITA E ABERTA AO PÚBLICO