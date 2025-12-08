6ª Quintal do Lupa reúne 70 marcas autorais curitibanas no MON

Você já está pensando nos presentes de fim de ano? Que tal fugir do óbvio e prestigiar quem produz localmente? Nos dias 13 e 14 de dezembro, o Museu Oscar Niemeyer abre suas portas para a 6ª edição do Quintal do Lupa, reunindo mais de 70 marcas autorais curitibanas. E o melhor: entrada gratuita.
O evento, que já virou tradição na capital paranaense, traz opções que vão da moda à decoração, passando por cosméticos, gastronomia e beleza. Tudo pensado para quem busca presentes com personalidade e significado nesta época do ano.
“Este ano foi muito especial não só para o Lupa, mas também para o fortalecimento das marcas que fazem o Clube ser o que é. Tivemos o lançamento do app recentemente e, agora, o Quintal reforça a importância de olharmos para os produtos locais, feitos por artistas e por entusiastas de uma economia sustentável e autoral”, afirma Fernanda Paludo, criadora do Clube.
Mais que compras, uma experiência completa
O Quintal do Lupa vai muito além de um simples evento de vendas. A programação inclui bar de coquetelaria autoral, lounges de descanso e um espaço gastronômico completo. Quer fazer uma pausa entre as compras? Você encontra desde lanches rápidos até opções de almoço, sem esquecer das sobremesas e cafés especiais.
“O Quintal do Lupa vai muito além das compras. É sobre viver uma experiência pensada nos detalhes nos ambientes que criamos, com espaços aconchegantes, gastronomia gostosa, encontros, trocas e uma atmosfera que só existe quando o Lupa está reunido ali, além de desfrutar o MON, que é um espaço icônico na cidade.” reforça Fernanda.
App conecta consumidores e marcas o ano todo
Você conhece o aplicativo do Clube Lupa? Lançado recentemente, ele funciona como uma vitrine permanente para os negócios locais, levando a experiência do Quintal para o digital. Com ele, os usuários podem descobrir novos estabelecimentos por geolocalização, fazer check-in nos locais afiliados e acumular pontos e moedas.
A plataforma já reúne mais de 110 marcas autorais selecionadas pela curadoria do Lupa e serve como um guia vivo de Curitiba, atualizado continuamente. Durante o Quintal, o app também permite que o público acompanhe as marcas participantes, salve seus favoritos e explore outras experiências que fazem parte do clube.
Quem acessar o aplicativo na entrada do evento ganha um mimo especial preparado pela equipe do Clube. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas passem pelo Quintal durante os dois dias de programação.
Clube Lupa
O Clube Lupa surgiu em agosto de 2020 com a proposta de mapear, valorizar e fortalecer marcas autorais, brechós, gastronomia, arte, cultura e projetos sociais da cidade. Ao longo dos anos, tornou-se uma curadoria que conecta consumidores e negócios independentes ao que de melhor existe em Curitiba.
Hoje, o movimento reúne mais de 110 marcas afiliadas e centenas de sócios que acompanham e participam das ativações do Lupa. Desde 2022, realiza o Quintal do Lupa em Curitiba, evento que materializa essa curadoria em um encontro presencial e semestral com a cidade.
Confira as marcas participantes:
MODA AUTORAL (ROUPAS)
A Floresta Disse
MODA AUTORAL (ACESSÓRIOS)
MODA AUTORAL (ÓCULOS)
MODA AUTORAL (BOLSAS E ACESSÓRIOS)
COSMÉTICOS
DECORAÇÃO
BRECHÓ
PET
INFANTIL
ARTE
GASTRONOMIA
ESPAÇO GASTRONÔMICO
Serviço:
Data: 13 e 14 de dezembro
Horário: das 11h às 20h
Local: Salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer
ENTRADA GRATUITA E ABERTA AO PÚBLICO