Curitiba chegou a marca de 50 mortes por novo coronavírus, com a confirmação de mais quatro óbitos ocorridos nos últimos três dias. As novas vítimas fatais da covid-19 eram quatro homens que tinham comorbidades e estavam internados. Um deles tinha 57 anos, diabetes, insuficiência renal e morreu no último sábado (30). Mais dois pacientes faleceram no domingo (31): um tinha 64 anos, diabetes, hipertensão e doença renal crônica. O outro estava com 73, era hipertenso, tinha problemas cardiovasculares e doença neurológica. A quarta vítima tinha 77 anos, diabetes, histórico de doença pulmonar crônica e veio a óbito na madrugada desta segunda-feira (1º).

Além das novas mortes, a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (1º) que mais 20 casos foram registrados em Curitiba, em comparação com o boletim epidemiológico divulgado no último sábado (30), elevando para 1.129 o total de resultados positivos entre curitibanos e moradores da capital, desde o início da pandemia.

Mas, a boa notícia é que a maior parte dos infectados com o coronavírus já está recuperada: 872 pessoas não têm mais sintomas e foram liberadas do isolamento social pelos médicos e pelas autoridades de saúde municipais. A capital ainda investiga 347 casos e já descartou outras 2.128 suspeitas de contaminação por coronavírus.

Em Curitiba, há hoje 43 pessoas internadas em hospitais públicos e privados com diagnóstico de covid-19, 26 seguem em unidades de terapia intensiva (UTI) e quatro estão em estado mais crítico, respirando com a ajuda de ventiladores mecânicos – os respiradores.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus é de 49% nesta segunda-feira. Atualmente, a cidade tem 209 leitos de UTI para síndromes respiratórias graves, entre elas, a covid-19.

Covid-19 no Paraná

No Paraná, o novo coronavírus já contaminou 4.835 pessoas e ainda provocou 190 mortes desde o início da pandemia. De acordo com a atualização do boletim diário da Secretaria da Saúde (Sesa), o estado registrou nas últimas 24 horas, 148 novos casos confirmados e mais oito óbitos por covid-19. Os casos da doença estão em 255 cidades, de todas as regiões do estado e os óbitos ocorreram em 75 municípios.

Conforme dados da Sesa desta segunda-feira (1º), as oito pessoas que foram a óbito estavam internadas, sendo seis homens e duas mulheres. Uma paciente de 75 anos, que residia em Palotina faleceu nesta segunda, e a outra morava em São José dos Pinhais, tinha 82 anos, e morreu no domingo (31).

Dois homens que residiam em Curitiba, um de 57 anos, faleceu no sábado (30), e outro, de 64 anos, morreu no domingo (31). Um paciente de 87 anos, que residia em Foz do Iguaçu, foi a óbito em 23 de maio. Os outros três pacientes do sexo masculino faleceram no domingo (31): um morador de Piraquara, 60 anos; morador de Mamborê, 61 anos, e de Toledo, 63 anos.

Atualmente, o Paraná ainda tem 335 pacientes internados com o diagnóstico confirmado para a covid-19. São 255 pacientes em leitos do SUS (94 em UTI e 161 em leitos enfermaria) e 80 em leitos da rede hospitalar privada (32 em UTI e 48 em leitos enfermaria). No estado, 1.971 pessoas já venceram a doença e estão recuperadas.

