O comerciante e presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme) Mário Shiguemitu Yamasaki, morreu nesta terça-feira (7) em Curitiba, aos 65 anos, vítima de complicações provocadas pela diabetes. Sua morte foi lamentada pelo prefeito Rafael Greca (DEM), em postagem feita nesta tarde, em seu perfil no Facebook. Pelo falecimento de Yamasaki, Greca decretou luto oficial em Curitiba.

“Lamentamos profundamente a perda do nosso amigo Mário Shiguemitu Yamasaki – presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Curitiba. Nosso parceiro na modernização daquele tradicional equipamento de Segurança Alimentar, Shigue San nos ajudou a conquistar o título de ‘Mercado Com Resíduo Zero’, dado pela Universidade de Malmo do Reino da Suécia. Possam os anjos velar seu repouso com Cânticos de Glória. Seja acolhido na Casa do Senhor pelo muito que trabalhou. Decretei luto oficial da Cidade em sua memória”, publicou Greca.

Vida no Mercado Municipal

Foto: Luiz Costa/ SMCS.

Pai, avô e empresário dedicado, Shigue, como era conhecido, frequentava o Mercado Municipal desde quando tinha cinco anos de idade. Seus pais eram comerciantes de uma banca de hortaliças, negócio que ele assumiu e, somado a outras quatro bancas e dois boxes, o empresário gerenciava com paixão e profissionalismo até hoje.

De acordo com nota divulgada pela Ascesme, os familiares, colegas, amigos e clientes do Mercado Municipal de Curitiba afirmam o comerciante deixará saudades e boas lembranças. Diante das circunstâncias da pandemia, o velório será restrito para a família e os mais próximos, em local a ser confirmado.

