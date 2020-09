Morreu, nesta quarta-feira (16), aos 99 anos, o campo-larguense Felix Novak. O 2º Tenente e combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, atuou na Itália no período de 2 de julho de 1944 a 6 de julho de 1945. O tenente era o último pracinha vivo de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e morreu de causas naturais.

+Leia mais! Encomenda suspeita da China com sementes intriga moradora de Curitiba: SC emite alerta

O expedicionário nasceu em 1921 e com apenas 21 anos foi convocado para representar a pátria. Foram 1.542 combatentes do Paraná que participaram da guerra, 443 pessoas perderam a vida e outros 3 mil ficaram feridos. O primeiro brasileiro a morrer em combate no dia 21 de setembro de 1944 foi o também campo-larguense Constantino Marochi. Felix gostava de contar detalhes da preparação para o combate e até mesmo do momento em que ficou surdo ao escutar o som de uma metralhadora. Após a guerra, ficou algum tempo na Itália e chegou a receber uma medalha do Papa Pio XII.

+Viu essa? Chuva com chance de temporal deve aliviar um pouco o tempo seco em Curitiba nesta quinta

Félix foi casado com Josefa Ciqueira Novak, já falecida, com quem teve quatro filhos, sendo apenas um vivo. Foram dez netos (um in memoriam), 11 bisnetos e quatro tataranetos. O Museu do Expedicionário lamentou o falecimento que aconteceu em sua residência, na zona rural de Bateias. O velório ocorre das 7h às 11h na Câmara Municipal de Campo Largo e o sepultamento será realizado no Cemitério de Bateias às 12h desta quinta-feira (17).