Morre Yoshiaki Oshiro, um dos fundadores da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão

Faleceu nesta quinta-feira (02), em Curitiba, o empresário Yoshiaki Oshiro, um dos fundadores da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná (CCIBJ-PR) e responsáveis pelo incremento de empresas japonesas instaladas no Paraná na última década.

LEIA MAIS – O barbeiro do Governador! Conheça o Arídio, o homem que cuida do cabelo de Ratinho Jr

Oshiro ficou conhecido por ser um dos nomes de destaque na atuação da entidade em projetos de parceria entre os dois países e por seu protagonismo na criação da CCIBJ-PR, sociedade civil sem fins lucrativos que representa a classe empresarial, ao lado do ex-deputado estadual e federal Antônio Ueno.

LEIA AINDA – Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (03)

Natural de Getulina (SP), Yoshiaki Oshiro presidiu a CCIBJ-PR por três gestões consecutivas e teve como ênfase em sua carreira à frente da Câmara o desenvolvimento do setor empresarial paranaense e a cooperação entre Brasil e Japão.

Economista de formação, ajudou a alavancar projetos que firmaram as relações comerciais entre as duas nações nas esferas pública e privada, com a realização de diversas missões econômicas e culturais ao Japão entre 2014 e 2018. Como resultado, diversas empresas japonesas escolheram o Paraná para instalar suas sedes brasileiras.

LEIA TAMBÉM – Morre o ex-deputado estadual pelo Paraná Duílio Genari

Ao longo da carreira, além da atuação junto à CCIBJ-PR e ao Instituto Cultural e Científico Brasil-Japão, Oshiro ocupou o cargo de secretário de Estado de Abastecimento no Governo Ney Braga, presidiu a Ceasa do Paraná e atuou em funções de liderança em empresas de abrangência nacional e internacional.

O velório está marcado para esta sexta-feira (3), das 9h às 17h, no Cemitério e Crematório Memorial da Vida, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Oshiro deixa três filhos, enteados e cinco netos.

Veja que incrível