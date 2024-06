Morre dono de uma das maiores produtoras de shows de Curitiba

Morreu nesta terça-feira (11), aos 61 anos, o empresário Ruben Tadeu Wagner, fundador da produtora de shows RW7. Rubinho, como era conhecido, criou a empresa responsável por trazer grandes shows nacionais para Curitiba.

Seu velório será nesta terça, a partir das 23h, e o sepultamento vai acontecer no Cemitério Parque Iguaçu, localizado no bairro Cascatinha, às 11h desta quarta (12).

Nos últimos 30 anos, a RW7 Production & Entertainment atuou com frequência e relevância no cenário de shows de Curitiba. Foi responsável por trazer para a capital shows históricos como Ed Sheeran, Iron Maiden, AMIGOS (Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo) e muitos outros.

