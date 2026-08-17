Luto

Morre em Curitiba Álvaro da Silva, presidente da Sociedade 13 de Maio por 50 anos

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 17/08/26 15h00
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Morre em Curitiba Álvaro da Silva, referência da Sociedade 13 de Maio por 50 anos
Alvaro da Silva foi o presidente da Sociedade 13 de Maio, fundada em 6 de Junho de 1888. Foto: Daniel Castellano | Gazeta do Povo | Arquivo

Morreu neste domingo (16), aos 80 anos, Álvaro da Silva, presidente da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, em Curitiba. Ele estava internado no Hospital das Clínicas. A causa da morte não foi informada.

Conhecido carinhosamente como Seu Álvaro, ele comandou, por 50 anos, o clube fundado por ex-escravizados, considerado um dos principais pontos da valorização da cultura negra no Brasil.

Natural de Santa Catarina, frequentava a sede desde os nove anos com a família — seu pai, Euclides da Silva, também presidiu a instituição por mais de duas décadas. A perda gerou comoção entre integrantes do Movimento Negro, blocos de Carnaval, escolas de samba e diversos artistas locais.

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O velório de Seu Álvaro ocorre na Capela 1 do Cemitério Municipal Água Verde. O sepultamento será realizado às 16h desta segunda-feira (17), no Cemitério São Francisco de Paula.

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