Já pensou em trocar o seu lixo reciclável por alimentos? É o que vêm acontecendo na cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, com o programa Coleta Verde. O projeto começou em 2015 e ajuda na economia do município, incentiva os agricultores da região e ainda conscientiza moradores a destinar o lixo de forma correta. A população pode trocar até duas sacolas de hortifrúti pelo lixo reciclável.

A Coleta Verde é lei em Colombo e, segundo a Prefeitura, somente no primeiro ano ajudou na economia de R$ 280 mil para os cofre so município. De acordo com o secretário da Agricultura e Abastecimento, Marcio Toniolo, o que seria gasto com o destino incorreto desses materiais, agora é investido para a compra de verduras e legumes.

“O dinheiro que seria para as concessionárias de lixo é retornado para os nossos agricultores. No primeiro ano, o projeto trouxe quase R$ 300 mil de economia que foi destinado para a compra de aproximadamente cinco mil sacolas de verduras e legumes por mês que hoje beneficia a população de Colombo. Nós conscientizamos os moradores, eles trazem o lixo e trocam por sacolas de hortaliças. São pelo menos 50 toneladas de lixo reciclável”, aponta Toniolo.

O projeto começou com oito pontos de coleta e hoje conta com 36 postos espalhados pela cidade. As trocas são realizadas com dias e horários previamente combinados. Para o secretário, é importante não deixar o lixo reciclável guardado e comparecer no dia marcado da coleta. “A troca será efetuada apenas no dia marcado para a entrega das hortaliças. É importante que os materiais estejam limpos, separados e ensacados”, explica o secretário.

Como trocar

Foto: Prefeitura de Colombo

Dez quilos de lixo reciclável dão direito a uma sacola com 5 kg de hortifrúti no posto de troca. O limite para cada morador é de duas sacolas, ou seja, 20 kg de lixo para cada um. Os produtos são diversificados a cada semana. Para participar, não é necessário realizar cadastro.

“Qualquer morador pode levar os dez quilos de material reciclável e fazer a troca pela sacola que vêm com cinco quilos de produto, escolhidos pelas nossas nutricionistas, compostos de cinco grupos de hortaliças”, explicou. Algumas pessoas perguntam porque as frutas não entram na lista. Toniolo responde: “Isso acontece porque Colombo não tem características de produção de frutas. Nossos agricultores produzem mais legumes e hortaliças. Assim incentivamos a produção local”, completa.

Um calendário semestral é divulgado informando data e local das coletas no site da Prefeitura. Confira clicando neste link!

Economia

Atualmente, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento estima que pelo menos 25 toneladas de hortaliças deixam de ir para o Ceasa e vão para a mesa das famílias que necessitam. São mais de 100 produtores locais que fazem parte de uma cooperativa e são contemplados com esse programa.

Colaboração: Rodrigo Cunha.