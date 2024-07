Metalúrgicos realizam ato nesta segunda-feira, em São José dos Pinhais

O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba realiza nesta segunda-feira (22), na troca de turno do início da tarde, uma assembleia em porta de fábrica com mais de três mil trabalhadores da Renault, em São José dos Pinhais.

O objetivo é relembrar a greve dos 747 Renault, que completou quatro anos neste domingo, 21 de julho. A paralisação em 2020 foi um ato em protesto contra os desligamentos de mais de 700 trabalhadores durante a pandemia da Covid-19. O protesto culminou com uma vitória na Justiça do Trabalho, que determinou a readmissão de todos os trabalhadores. Além da readmissão, foi conquistado também um pacote salarial de quatro anos contendo a data-base e Participação de Lucros e Resultados (PLR).

Na decisão judicial, a juíza Sandra Mara declarou que “A empresa optou por romper com as tratativas coletivas e dispensar de forma ilícita mais de 700 trabalhadores. Tal fato se extraí da própria carta enviada pela ré (Renault). Além do descumprimento do compromisso firmado frente ao Ministério Púbico do Trabalho – MPT, este juízo entende que a dispensa coletiva sem prévia negociação coletiva viola garantias constitucionais”. E sentencia: “Declara-se a nulidade das 747 dispensas, determinando-se a imediata reintegração dos trabalhadores dispensados na data de 21 de julho de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. A decisão foi proferida dia 5 de agosto, a juíza deu ganho de causa para o Sindicato e os trabalhadores.

