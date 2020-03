Agora é oficial, o show da banda Metallica programado para o dia 23 de abril no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, foi adiado para dezembro de 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) nas redes sociais do grupo. A data da nova apresentação deve ser definida até o próximo fim de semana.

Em nota aos fãs, o Metallica relata que o momento é de pensar na segurança de todos, reforçando a ideia da necessidade de manter o isolamento social e de evitar aglomerações. “Estamos todos a colocar a segurança em primeiro lugar, auto-isolamento e distanciamento social, mas não para sempre! Com isto dito, os shows sul-americanos originalmente planejados para abril estão em processo de mudança para dezembro”. Para o fim de semana, a banda promete informar as novas datas e detalhes sobre os ingressos.

A vinda do Metallica para Curitiba e outras cidades já estava indefinida desde o ano passado, antes mesmo da pandemia. O cantor e guitarrista James Hetfield, 56 anos, passou por um tratamento de reabilitação do alcoolismo quando a banda chegou a cancelar vários shows.

Com a mudança, a turnê WorldWired deve ocorrer próximo do Lollapalloza que também foi transferido de abril para dezembro. As outras apresentações do Metallica em abril seriam em Porto Alegre (RS) no dia 21, São Paulo no dia 25 e Belo Horizonte no dia 27.

Confira nota na íntegra

Saudações… não do nosso habitual HQ assombrado, mas desta vez das nossas salas, quartos e caves. Como muitos de vocês sabem, em nossos quase quarenta anos de turnês, tivemos alguns percalços ao longo do caminho: ossos quebrados, apêndices destruídos, um acidente pirotécnico, costas jogadas fora, clima louco, envenenamento alimentar (cuidado com as ostras! ), e mesmo de uma maneira de ataque de ansiedade do próximo nível! Nada disso nos parou, mas este é obviamente um momento muito diferente, e sair de casa agora significa literalmente tirar a sua vida nas mãos. Infelizmente, nestes tempos surreais, isso significa que temos de nos manter longe um do outro antes de podermos começar a pensar para o futuro próximo em “Reuniões da família Metallica” em todo o mundo.

Estamos todos a colocar a segurança em primeiro lugar, auto-isolamento e distanciamento social, mas não para sempre! Com isto dito, os shows sul-americanos originalmente planejados para abril estão em processo de mudança para dezembro; o Greta Van Fleet (banda americana) vai ficar a bordo para dar este passeio conosco, e estaremos a bater em todas as cidades, mas alguns locais podem ter mudado. Voltaremos no final desta semana com as novas datas e detalhes sobre bilhetes, locais e tudo o que precisa saber para ajudá-lo a fazer planos.

Aos nossos amigos na Austrália e Nova Zelândia, por favor saibam que não esquecemos e que ainda estão nos nossos corações e mentes. Vamos chegar à tua parte do mundo assim que pudermos. Nós prometemos!

Vamos por enquanto, enviar o nosso amor durante estes tempos . Aqui estamos para olhar para trás neste período breve, com um novo apreço por todos os momentos incríveis juntamente com a nossa família Metallica estendida em todo o mundo. Por enquanto, vá ficar com os seus outros significativos, filhos, animais de estimação, pais… quem tiver no seu espaço. Crie suas listas de reprodução, assista alguns filmes, experimente alguns jogos de tabuleiro à moda antiga e, o mais importante, mantenha-se seguro. Vamos manter-nos em contato!

Metallica adia turnê por causa do coronavírus. Foto; Reprodução Facebook/Metallica

