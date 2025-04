Mercado Regional de Curitiba passa por revitalização e mudança de nome

O Mercado Regional Cajuru, em Curitiba, passará por obras de revitalização. O local também vai mudar de nome e será chamado de Mercado Municipal Cajuru. A previsão é de que a primeira etapa da reforma seja concluída até julho deste ano. Nesse período de trabalhos, o Mercado continuará funcionando.

Entre as principais mudanças estão a instalação de um Armazém da Família no local, a reforma e realocação de lojas e bancas, ampliação da área de alimentação com novas opções gastronômicas, melhorias estruturais, como troca de esquadrias e pintura, aprimoramento da comunicação visual e abertura de licitação para novas permissões de uso dos espaços comerciais.

Mercado Cajuru vai ter integração com terminal

Além da mudança de nome para Mercado Municipal Cajuru, haverá integração temporal com o Terminal Capão da Imbuia e, em etapas posteriores, a implantação de um boulevard na área externa e a integração com a Fazenda Urbana Cajuru.

Sobre o Mercado Cajuru

Desde a inauguração, em 2012, o mercado se consolidou como ponto de referência para os moradores da região leste da cidade. Coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), ele é o segundo mercado municipal de Curitiba, ao lado do tradicional Mercado Municipal do Centro e do mais recente no Capão Raso.

Localizado na Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880, próximo ao Terminal Capão da Imbuia, conta com produtos frescos e de qualidade, muitos deles provenientes diretamente das propriedades de produtores locais.

Funcionamento: Dias e horários: de terça a sábado, das 7h às 18h. Domingos: das 7h às 12h