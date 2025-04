Justiça garante indenização a filhos de vítima de acidente com teleférico de Matinhos

Em uma decisão histórica, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) deu um passo significativo para fazer justiça às vítimas do trágico acidente do Teleférico de Matinhos, ocorrido há quase três décadas. A 8ª Câmara Cível do TJPR, em sessão realizada nesta quinta-feira (03), decidiu a favor dos credores, reconhecendo uma fraude à execução que impedia o pagamento de indenização aos filhos de uma das vítimas fatais.

O caso, que se arrasta há mais de 10 anos, envolve um engenheiro responsável pela obra do teleférico, que vinha ocultando e desviando seu patrimônio para evitar o pagamento da indenização devida. A decisão do tribunal determinou que um imóvel, transferido fraudulentamente para o nome do filho do devedor, não se configura como bem de família e pode ser leiloado para quitar parte da dívida.

Rogéria Dotti, advogada representante da parte credora, celebrou a decisão. “É uma vitória em favor da boa-fé. Isso mostra que a litigância de má-fé não pode prevalecer, sendo importante não só para essa família, mas para toda a sociedade”, disse.

Relembre a tragédia

O acidente que chocou Matinhos e todo o Paraná ocorreu em 9 de janeiro de 1995. O teleférico do Morro do Escalvado despencou de uma altura de aproximadamente dez metros após um dos cabos de aço se soltar. O incidente resultou em três mortes e dezenas de feridos.