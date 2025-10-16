Tragédia na Pista

Menina de 11 anos morre após ser atropelada na BR-277

O acidente ocorreu no quilômetro 30 da rodovia, no sentido Curitiba.

Uma menina de 11 anos morreu na noite desta quarta-feira (15/10) após ser atropelada na BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. O acidente ocorreu no quilômetro 30 da rodovia, no sentido Curitiba.

Identificada como Kimberlly Cristine Bezerra Ventura, a criança estava acompanhada de uma amiga quando tentou atravessar a pista. A amiga conseguiu chegar ao outro lado sem ferimentos, mas Kimberlly foi atingida por um Fiat Mobi e morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro saiu ileso e permaneceu no local até a chegada das equipes de resgate. O teste do etilômetro não apontou consumo de álcool e o condutor não apresentava sinais de embriaguez.

A tragédia comoveu a comunidade de Morretes. Em nota, a Prefeitura Municipal anunciou a suspensão das aulas da rede pública nesta quinta (16/10) e sexta-feira (17/10), em luto pela morte da estudante. Kimberlly cursava o 5º ano da Escola Municipal Professora Desauda Bosco da Costa Pinto.

“Neste momento de dor, nos unimos à família, aos colegas e a toda a comunidade escolar, expressando nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos”, diz o comunicado oficial, que também informa que o município está prestando apoio psicológico e assistencial à família da menina.

