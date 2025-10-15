Criança é resgatada por guardas após ser encontrada sozinha em rua na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma criança de sete anos foi encontrada andando sozinha, por volta das 6h30 desta quarta-feira (15/10), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O menino estava a 60 metros de casa, ao lado de cachorros de rua.

De acordo com a Guarda Municipal (GM), o menino fugiu por um vão do portão de casa, após a mãe sair. Ele disse aos agentes que ela faz isso com frequência, mas que não sabe para onde ela vai.

Ao ouvir que criança estava com fome, a equipe deu alguns alimentos que estavam na viatura. As roupas do menino estavam molhadas. Imagens feitas na residência do menino mostram que ele estava sozinho. Assista abaixo:

Segundo a GM, diante da gravidade do caso, o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as devidas providências.