Duplicação de trechos da BR-376 e melhorias em interseções em Campo Largo e Ponta Grossa estão entre as obras que serão realizadas com o dinheiro da multa aplicada à CCR Rodonorte, concessionária de pedágio investigada na Operação Integração que firmou acordo de leniência com o Ministério Público Federal em março.

As obras escolhidas pelo governo do estado para serem realizadas com o montante de R$ 365 milhões resultantes do acordo foram anunciadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) nesta segunda-feira (21).

A lista oficial inclui dez obras: a interseção I-04 (Jardim Guarany – Campo Largo); a interseção I-06 (Cercadinho – Campo Largo); a interseção I-19 com PR-340 (Castro – acesso a Castrolanda/Socavão); a interseção I-09 Trevo de Brotas (Piraí do Sul); melhorias em dois trechos da Avenida Souza Naves (Ponta Grossa); a interseção I-27 (acesso secundário a Ponta Grossa); a interseção I-60 (acesso ao contorno leste de Ponta Grossa); a duplicação do trecho 6 da BR-376 e a duplicação do trecho 7 da BR-376.

Segundo Ratinho Junior, a escolha foi feita após uma série de reuniões com membros da Secretaria Estadual de Infraestrutura e polícias rodoviárias e tiveram como principal critério “salvar vidas”. O governador destacou que trechos com índices elevados de acidentes foram priorizados. Em segundo lugar, foi levada em conta a melhoria de mobilidade.

As obras devem inciar imediatamente, destacou o governador.

Acordo de leniência

De acordo com as investigações do MPF, a Rodonorte era uma das concessionárias de pedágio atuantes no Paraná que participaram de um esquema de pagamento de propinas. Os recursos eram destinados para campanhas políticas ou em benefício de agentes públicos. Em troca, eram realizados aditivos contratuais nas concessões.

Com o acordo de leniência (uma espécie de delação premiada com as empresas), a concessionária admitiu irregularidades e se comprometeu a pagar R$ 750 milhões até o final da concessão, que se encerra durante o ano de 2021.

Do total do valor, R$ 350 milhões serviram para reduzir a tarifa dos usuários em 30% – o que de fato vem ocorrendo. R$ 35 milhões se refere à multa e os outros R$ 365 milhões foram reservados para as obras anunciadas nesta segunda-feira.