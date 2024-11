Megaoperação policial apreende imóveis e carros avaliados em milhões no PR e SC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dinheiro do tráfico

Uma grande operação policial realizada neste sábado (02), identificou participantes de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas interestadual residentes em Curitiba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em cidades da região oeste do Paraná e em Camboriú, em Santa Catarina. O dinheiro do crime era utilizado na compra de bens, joias e outros objetos de valor, caracterizando lavagem de dinheiro.

Ao todo, nove pessoas já foram presas, sendo sete prisões a partir de mandados de prisão e outras duas detenções em flagrante, feitas pela Polícia Militar do Paraná.

Além das prisões, 15 veículos com sequestro judicial foram apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões. Seis imóveis foram bloqueados judicialmente, avaliados em cerca de R$ 4 milhões. No total, 18 mandados de busca e apreensão foram emitidos.

Também foram apreendidos 15 celulares, uma pistola Glock G19 cal. 9mm; uma pistola Glock G25 cal. 380; 68 munições cal. 9mm; 31 munições cal. 380; remédios anabolizantes e diversos valores em espécie – incluindo notas de reais, dólares e guaranis.

A investigação

A denominada terceira fase da Operação Babilônia, iniciada ano passado, prevê o cumprimento de sete mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo, Colombo, Campina Grande do Sul, Piraquara, Pinhais, Cascavel, Missal no Paraná, e em Camboriú, no estado de Santa Catarina.

Na investigação, identificou-se que parte do dinheiro também era utilizado para o financiamento de crimes violentos contra o patrimônio.

A operação contou com a participação de várias unidades da Polícia Militar do Paraná (PMPR), como o 6º BPM, 13º BPM, 14º BPM, 17º BPM, 20º BPM, 22º BPM e 29º BPM; de Batalhões especializados, incluindo o COE/BOPE, BPRONE e CIOC e apoio do 12º BPM da PMSC de Balneário Camboriú (SC).