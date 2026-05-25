Mega terreno em área valorizada vai a leilão com 50% de desconto

Um dos últimos grandes remanescentes imobiliários no Campo Comprido, região de alta valorização em Curitiba, será leiloado novamente nesta quinta-feira (28/05). O imóvel onde funciona atualmente a Uniandrade terá lance inicial de R$ 50 milhões, metade do valor de avaliação apresentado no primeiro leilão.

A propriedade foi oferecida anteriormente no dia 19, mas não recebeu lances, retornando agora com redução de 50%. A Nakakogue Leilões é responsável pela organização do certame.

O leilão acontece por conta de débitos trabalhistas e disponibiliza ao mercado um ativo considerado raro pelo setor imobiliário da capital paranaense. O terreno conta com 136 mil metros quadrados de área total e aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída, apresentando características que atraem instituições de ensino, construtoras, incorporadoras e fundos de investimento interessados em grandes áreas para desenvolvimento de novos projetos.

Condições facilitadas de pagamento

Um diferencial importante do leilão é a possibilidade de pagamento parcelado. Os interessados podem apresentar propostas com entrada mínima de 25% do valor e o saldo dividido em até 30 parcelas mensais, seguindo regras estabelecidas judicialmente.

O leiloeiro oficial Paulo Roberto Nakakogue esclarece que a ausência de lances no primeiro leilão não indica falta de interesse pelo imóvel. “Isso reforça que a avaliação judicial está alinhada ao valor real do ativo, já que, quando o mercado entende que a avaliação está abaixo do preço efetivamente praticado, normalmente há disputa já na primeira praça. Em operações desse porte, é natural que muitos investidores aguardem as condições do segundo leilão, especialmente diante da possibilidade de aquisição com deságio de até 50%”.

Segundo o leiloeiro, o segundo leilão representa uma oportunidade extremamente atrativa para investidores com visão de longo prazo e capacidade de estruturar grandes projetos em uma das áreas mais estratégicas de Curitiba.

Como participar

O leilão será realizado exclusivamente no formato online e estará aberto para pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas no site oficial da Nakakogue Leilões. A habilitação exige envio de documentação com antecedência mínima de 24 horas da realização do certame.

A organização destaca que o leilão envolve exclusivamente o imóvel e não inclui as operações acadêmicas ou atividades educacionais da universidade.