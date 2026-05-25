Chuva dá trégua e sol volta a aparecer a partir de quarta-feira no Paraná

Apesar das chuvas do final de semana, que seguem até esta terça-feira (26), o sol deve voltar a brilhar nesta quarta (27), segundo previsão do Simepar. Ainda assim, os termômetros vão seguir registrando temperaturas mais baixas na madrugada e logo pela manhã em todo o Estado, sobretudo na região Sul.

A chuva permanece nesta segunda (25). Uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul avança no dia de hoje, o que favorece a formação de áreas instáveis sobre o Oeste e o Sul do Paraná. Segundo Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar, a previsão é de pancadas de chuva com intensidade que pode variar de moderada a forte no Centro-Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste do estado, com possibilidade de ocorrência de temporais isolados.

O dia vai permanecer nublado nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e na faixa litorânea, com possibilidade de chuva fraca e pontual. Só o Norte do Paraná deve ter tempo estável, com presença de sol durante a tarde, o que deve elevar as temperaturas. As máximas ultrapassam os 25°C em municípios como Loanda, Maringá e Altônia.

“Na terça-feira, o centro de baixa pressão fica bem definido e o rápido deslocamento deste sistema em direção ao oceano causa instabilidades que avançam em direção ao Leste paranaense. Ao longo do dia, a chuva se espalha por todas as regiões, mas os eventos mais intensos devem se concentrar sobre o Centro-Leste, abrangendo os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral Sul, onde há previsão para temporais isolados”, diz Bianca.

A boa notícia para a semana é que, na quarta-feira, o sistema se afasta do Paraná e as chuvas perdem força. O dia começa com nebulosidade e com chuva fraca na região Leste, principalmente no litoral. Nessa região, as máximas não ultrapassam os 21°C. Em áreas próximas às divisas com São Paulo, Mato Grosso do Sul e na fronteira com o Paraguai, as máximas voltam a ultrapassar os 25°C. As mínimas ficam pouco abaixo dos 10°C no Sul.

Não há previsão de chuva significativa para quinta-feira, informa o Simepar. O sol deve predominar em todas as regiões, e a temperatura sobe também em todo o Estado. Há previsão de queda de temperatura para a noite e o amanhecer de sexta-feira (29), principalmente na Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Sul, onde os termômetros terão valores próximos dos 10°C à noite. O último dia útil da semana começa com mínimas pouco abaixo dos 10°C no Sul e nos Campos Gerais.

As temperaturas sobem novamente durante a tarde de sexta, passando dos 20°C em todas as regiões. “A formação de novas áreas de instabilidade sobre o Paraguai na sexta ainda não terá grande influência sobre o Paraná. No entanto, o avanço desse sistema pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas no Oeste do estado ao longo do período”, ressalta Bianca.