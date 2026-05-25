Previsão do tempo em Curitiba: Segunda-feira típica de outono: fria e com chuva

Os curitibanos devem se preparar para uma segunda-feira típica de outono nesta segunda-feira (25/05). A previsão do tempo em Curitiba indica um dia marcado por garoa leve, céu encoberto e temperaturas amenas, com máxima chegando aos 17,9°C e mínima de 12,9°C. A sensação térmica permanecerá próxima aos valores reais durante todo o dia.

Durante o dia, o clima em Curitiba será caracterizado por chuva fraca, com 35% de probabilidade de precipitação e acúmulo esperado de cerca de 1,17 milímetros. A umidade relativa do ar ficará bastante elevada, atingindo 90%, o que deixará a atmosfera mais úmida e pode causar aquela sensação de frio característico dos dias chuvosos na capital paranaense. O índice UV será baixo, marcando apenas 1 ponto na escala, dispensando maiores cuidados com proteção solar.

Os ventos soprarão de leste-nordeste durante o dia, com velocidade média de 8 quilômetros por hora e rajadas que podem alcançar 19 quilômetros por hora. A cobertura de nuvens será praticamente total, com 99% do céu encoberto. Há também uma probabilidade de 20% para a ocorrência de trovoadas ao longo do dia, embora não seja o cenário mais provável.

Para o período noturno, a previsão do tempo indica melhora gradual nas condições climáticas. O céu permanecerá completamente nublado (100% de cobertura), mas a chuva deve cessar quase completamente, com apenas 0,14 milímetros de precipitação esperada e probabilidade reduzida para 20%. A umidade relativa subirá ainda mais, chegando a 96%, enquanto os ventos continuarão moderados, vindos de nordeste a 8 quilômetros por hora, com rajadas de até 13 quilômetros por hora.