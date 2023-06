Um mega incêndio na vegetação que margeia a BR-277 na pista sentido Litoral/Curitiba, em São José dos Pinhais, chegou a causar interdição na rodovia. No final da tarde deste sábado (10) a fumaça era tanta, que a Polícia Rodoviária Federal chegou a paralisar o trânsito sob o risco de graves acidentes.

+ Viu essa? Mulher invade condomínio, furta bicicleta e sai pedalando a “magrela”

Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram a extensão da área atingida pelas chamas. Caminhões dos Corpo de Bombeiros, viaturas da PRF e também do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) estiveram no local para o combate ao fogo e também para organizar o trânsito.

Assista ao vídeo!

+ Leia mais: Passageira se nega a dar passagem pra cadeirante negro em ônibus de Curitiba

O local é conhecido pelas autoridades como problemático em épocas de seca. Volta e meia o fogo pega para valer naquela área e rapidamente se espalha. Apesar de ser uma região de banhado, a vegetação é alta e seca com facilidade, se tornando um ótimo combustível.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!