Símbolo dos recuperados do coronavírus em Curitiba, o médico Jamal Munir Bark, 59 anos, ganhou um incentivo a mais em sua recuperação: um vídeo de apoio de colegas de profissão. O objetivo é não só apoiar a recuperação do dr. Jamal, mas também valorizar o trabalho dos médico que está internado no Hospital Marcelino Champagnat. Entre os profissionais que incentiva o profissional no vídeo, está a secretária municipal de Saúude, Márcia Huçulak.

publicidade

Jamal, que é médico na UPA do Boqueirão e em uma unidade de saúde de Rio Branco do Sul, na região metropolitana, está isolado em um quarto desde 28 de abril, após 40 dias internado na UTI. O caso ganhou enorme repercussão, pois é considerado o primeiro caso critico de Curitiba. De acordo com o boletim mais recente, de terça-feira (5), Curitiba já tem 487 pessoas curadas do coronavírus. São 658 casos confirmados desde o início da pandemia na cidade e 26 mortos.

LEIA MAIS – “Meme do caixão” ganha rua na RMC pra conscientizar do uso de máscara. Veja vídeo!

O vídeo inicia com o depoimento da secretária de Saúde Márcia Huçulak. Ela elogia a recuperação do médico e reforça que Jamal é um símbolo de luta contra o coronavírus em Curitibao. “Doutor Jamal, nós rezamos muito pelo senhor e estamos muito felizes pela sua recuperação. O senhor é o símbolo da luta contra o coronavírus em Curitiba”, parabeniza Márcia Huçulak.

Na sequência, aparecem os colegas da UPA Boqueirão, socorristas das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e amigos. “Não poderia esperar outra coisa de você. Turrão do jeito que sempre foi, tinha certeza que venceria este corona”, brincou uma colega do médico no vídeo.

O caso

No dia 19 de março, o médico Jamal Bark se sentiu mal e procurou atendimento após ter contato com uma colega que esteve em São Paulo. Ele foi internado em estado grave no Hospital Marcelino Champagnat e virou símbolo de recuperação para as equipes de saúde.

VIU ESSA? – Rodízio e obra deixam 155 bairros sem água em Curitiba e região. Veja a tabela!

“Foi nosso primeiro paciente em estado muito grave e, por ser um profissional da nossa equipe há muitos anos e um profissional dedicado, ficamos muito preocupados. É um colega que se dedica em atender e estamos muito felizes com a recuperação”, revelou a secretária municipal de saúde em uma das lives do boletim do coronavírus da prefeitura transmitidas pela internet.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?