A forte estiagem que afeta o Curitiba e grande parte do Paraná nos últimos dez meses segue deixando muita gente sem água em Curitiba e região. Segundo a Companhia de Abastecimento do Paraná (Sanepar), um novo rodízio pode afetar moradores sem caixa d´água em ao menos 155 bairros de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo e Tijucas do Sul. A falha acontece entre esta terça-feira (05) e sexta-feira (08).

Confira a tabela do rodízio de água

Terça-feira (05)

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

Curitiba: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado, Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

Fazenda Rio Grande: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial.

São José dos Pinhais: Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

Almirante Tamandaré: Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.

Quarta-feira (06)

São José dos Pinhais: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro,

Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

Curitiba: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim

Botânico.

Fazenda Rio Grande: Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha.

São José dos Pinhais: Contenda; Francisco Kuzman.

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto

Almirante Tamandaré: Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

Quinta-feira (07)

Curitiba: Sítio Cercado.

Fazenda Rio Grande: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial.

São José dos Pinhais: Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

Almirante Tamandaré: Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom.

Sexta-feira (08)

São José dos Pinhais: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Fazenda Rio Grande: Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha

São Jose dos Pinhais: Contenda; Francisco Kuzman.

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto.

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Obra afeta abastecimento

Uma obra para substituição de válvulas na estação elevatória do Sistema Iraí poderá deixar moradores de bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo e Pinhais sem água entre quinta (07) e sexta-feira (08). Confira os locais afetados:

Curitiba: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê, Cachoeira, Abranches, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Seminário, Batel, Centro, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Social, Taboão, Tingui.

Almirante Tamandaré: São Jorge, Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado, São Jorge, Colônia Prado, Graziele e Lamenha Grande.

Colombo: Mauá, Guaraituba, Palmital, Atuba, Vila Zumbi, Campo Pequeno, Guarani, Maracanã, Monza, Rio Pequeno, São Gabriel, Osasco, Roça Grande e Curitibano.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1 e 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis e Rural.

