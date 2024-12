Medalhistas olímpicas da ginástica se apresentam em Curitiba

Curitiba se prepara para receber um espetáculo de ginástica nesta quinta-feira (19), quando as medalhistas olímpicas Julia Soares e Barbara Domingos se apresentarão no Ginásio do Tarumã. O evento, intitulado Gala Olímpica, promete encantar o público local com as performances das atletas paranaenses que brilharam nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

As estrelas da noite não estarão sozinhas. Ao todo, 549 ginastas participarão do evento, sendo 400 da modalidade artística e 149 da rítmica. A organização é fruto de uma parceria entre o Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (CEGIN) e o Clube Agir, contando com o apoio do Governo do Paraná e da Prefeitura de Curitiba.

Márcia Aversani, presidente da Federação Paranaense de Ginástica, ressalta a importância do evento: “A comunidade poderá ter acesso a esse espetáculo e ver de pertinho as nossas ginastas olímpicas”. Ela acrescenta que “o evento representa os atletas, treinadores e todos os envolvidos com a ginástica, de todo o Paraná”.

O ano de 2024 foi marcante para a ginástica paranaense. Julia Soares fez parte da equipe feminina de ginástica artística que conquistou a primeira medalha olímpica por equipes para o Brasil. Já Barbara Domingos alcançou um feito inédito ao se classificar para a final da ginástica rítmica, garantindo um lugar entre as 10 melhores atletas do mundo.

Ambas as ginastas são beneficiárias de programas de incentivo ao esporte do Governo do Estado. Elas recebem apoio do programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), que oferece bolsas financeiras, e do Proesporte, que dá suporte a projetos esportivos.

A Gala Olímpica acontecerá às 20 horas no Complexo Esportivo Tarumã, localizado na Av. Victor Ferreira do Amaral, 1749, em Curitiba. Os ingressos estão à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), podendo ser adquiridos no CEGIN ou pelo telefone (41) 3227-5067 (Clube Agir).

Este evento não só celebra as conquistas das atletas paranaenses, mas também serve de inspiração para futuras gerações de ginastas, prometendo uma noite inesquecível para os amantes do esporte em Curitiba.