Matinhos registra três afogamentos neste domingo; uma vítima segue desaparecida

Três casos de afogamentos foram registrados na tarde deste domingo (30) no Litoral do Paraná. Em um dos casos, os bombeiros seguem fazendo buscas.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), um homem de 23 anos ficou 20 minutos submerso no Balneário Albatroz, em Matinhos. Com manobras de reanimação e intubação, a vítima foi aerotransportada até Paranaguá, em estado gravíssimo.

Ainda no mesmo balneário, uma vítima ainda está no mar, onde o helicóptero e militares seguem realizando buscas.

Criança de 11 anos se afoga em Matinhos

Já no Balneário Gaivotas, também em Matinhos, um menino 11 anos, teve uma crise convulsiva no raso, e se afogou. A vítima está consciente e precisou de oxigênio. A criança foi atendida pela tripulação do Falcão 08 e, após estabilizada, foi aerotransportada até Paranaguá.