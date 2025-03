Caminhão perde freio e usa área de escape na BR-376; veja vídeo

O motorista de um caminhão teve que recorrer a uma área de escape na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. A ocorrência no km 667,3 foi divulgada no sábado (29) pela Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, no sentido Santa Catarina.

De acordo com a concessionária, o motorista utilizou o dispositivo após verificar pane no sistema de freios. Ninguém saiu ferido.

Essa área de escape completou cinco anos de operação no fim de 2024. O dispositivo foi utilizado em mais de 270 ocasiões, contribuindo para salvar no mínimo 554 vidas. Assista:

🚚 Neste sábado (29) foi registrada mais uma entrada na Área de Escape situada no km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O motorista do caminhão utilizou o dispositivo após verificar pane no sistema de freios. Ninguém se feriu!🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/mNBCbNZZRa — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) March 29, 2025

Como funciona a área de escape?

A área de escape está posicionada na margem esquerda da pista sul, no sentido Santa Catarina, justamente para facilitar o acesso de veículos com problemas mecânicos, como falhas nos freios. A estrutura conta uma uma caixa de cinasita, um material granular similar à areia ou brita leve, 150 metros de extensão, projetada para reduzir a velocidade e parar o veículo em segurança.

Além disso, a área está equipada com duas pontes rolantes sob trilhos, capazes de movimentar até 70 toneladas, permitindo a remoção ágil dos veículos e garantindo a rápida liberação do espaço para novos atendimentos.