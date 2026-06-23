Massa de ar polar invade o Paraná e termômetros despencam: o que muda em Curitiba

Uma intensa massa de ar polar avança sobre o território paranaense nesta terça-feira (23). O sistema traz ar mais seco e condições de estabilidade para a maioria das regiões do estado, provocando um forte declínio nas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de declínio de temperatura. Classificado como de perigo potencial, o aviso indica um recuo entre 3ºC e 5ºC nos termômetros, trazendo leve risco à saúde.

O alerta é válido até as 23h59 desta terça-feira e abrange grande parte do Paraná, incluindo Curitiba e toda a região metropolitana.

Em Curitiba, segundo o Simepar, a previsão para o dia aponta temperatura mínima de 9ºC e máxima de 14ºC. O céu permanece nublado, mas não há risco de chuva na capital. O vento constante contribui para um dia ainda mais “gelado”, deixando a sensação térmica mais baixa do que os valores medidos nos termômetros.

Atuação de ciclone e chuvas no interior

De acordo com o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar, a madrugada registrou um resfriamento mais acentuado no interior do estado devido ao avanço do ar frio. Ao mesmo tempo, a circulação associada a um ciclone extratropical, que se afasta lentamente pelo oceano, ainda favorece a formação de nebulosidade e gera rajadas pontuais de vento sobre o Paraná. Esse fenômeno dificulta uma queda ainda mais intensa das temperaturas em setores das regiões Norte e Leste.

Além disso, áreas de instabilidade ligadas ao sistema frontal mantêm a ocorrência de chuva fraca entre as regiões Oeste, Central e Norte, deslocando-se em direção ao Leste. Segundo o Simepar, embora a frente fria esteja se movendo para o oceano, ainda há possibilidade de pancadas de chuva na madrugada entre o Norte, os Campos Gerais e o Leste, nas áreas de divisa com São Paulo.