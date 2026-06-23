Mega falta de água afeta 36 bairros na Grande Curitiba hoje; veja a lista completa

Nesta terça-feira (23) os moradores de diversas regiões do Paraná devem ficar atentos ao consumo de água. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realiza uma série de obras estruturais e manutenções programadas que afetam o abastecimento na Região Metropolitana de Curitiba e em municípios do interior. Na Grande Curitiba, 36 bairros vão ficar sem água por causa da paralisação.

Região Metropolitana: Obra de grande porte eleva capacidade em Piraquara

O principal ponto de atenção nesta terça-feira ocorre em Piraquara. A Sanepar executa a fase final das obras de ampliação da rede de abastecimento de água do município. O projeto contempla a implantação de uma nova adutora com cerca de 11 quilômetros de extensão, que aumentará a capacidade de vazão local em 70%, saltando dos atuais 190 litros por segundo para até 325 litros por segundo quando operar em conjunto com a estrutura existente e o suporte de duas motobombas.

Para viabilizar a interligação da nova tubulação ao reservatório de Piraquara, foi programada uma parada no abastecimento das 8h30 às 18h00 deste dia 23. Por se tratar de um sistema de alta complexidade, a normalização completa do serviço está prevista para ocorrer de forma gradativa ao longo da manhã de quarta-feira, 24 de junho de 2026.

Bairros afetados em Piraquara: Vila Izabel, Jardim Santa Clara, Jardim dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia, Jardim Santa Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema, Vila Santa Helena, Jardim Águas Claras, Jardim Bom Jesus, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, Vila Fuck, Planta São Tiago, Planta Deodoro e Capoeira dos Dinos.

Manutenção de equipamentos em Almirante Tamandaré

Também na Região Metropolitana, o município de Almirante Tamandaré passa por interrupções no fornecimento de água devido à substituição de equipamentos na rede de distribuição. Os trabalhos têm início previsto para as 10h00 desta terça-feira (23), com a normalização programada para a manhã de quarta-feira (24).

Localidades afetadas: Centro, Botiatuba, Jardim Paraíso e Recanto dos Papagaios

Interior do Paraná: Quatro municípios registram paralisações

No interior do estado, manutenções em redes e reservatórios impactam o abastecimento urbano, com previsões de normalização estabelecidas para o período da noite desta terça-feira (23/06):

Cidade Gaúcha: Devido a obras e manutenção nos reservatórios iniciadas na madrugada (às 04h30), toda a cidade enfrenta desabastecimento temporário.

Sapopema: Uma manutenção programada na adutora do sistema começou às 08h00, provocando desabastecimento geral e/ou oscilação de pressão na rede de água da cidade.

Cambé: Intervenções de manutenção na rede de distribuição iniciadas às 08h00 afetam bairros estratégicos da Região Norte, incluindo os jardins Ana Rosa 1, 2, 3 e 4, Cidade Alta, José Fávaro, o Parque Industrial José Garcia Gimenes e suas imediações.

Faxinal: Obras e manutenção nos reservatórios do município, iniciadas às 08h00, causam desabastecimento temporário na localidade.

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.