Trânsito em Curitiba muda após estudos e fluxo intenso na Linha Verde: tempo real

Uma novidade promete alterar a dinâmica de quem circula por uma das regiões mais movimentadas da capital paranaense. A partir das 10h desta terça-feira (23), um novo conjunto semafórico entra em operação no cruzamento das ruas Martim Afonso e Marechal José Bernardino Bormann, localizadas no bairro Bigorrilho. Além desta novidade, o trânsito de Curitiba segue com movimento intenso na Linha Verde, na região do Tarumã, para obras com afunilamentos de faixas no Complexo Tarumã.

De acordo com estudos técnicos desenvolvidos pela Superintendência de Trânsito (Setran), a instalação busca organizar o fluxo de veículos e trazer mais segurança viária para os pedestres na região.

O dia também exige atenção redobrada devido à continuidade de bloqueios consolidados em grandes corredores.,

Alterações no trânsito de Curitiba

Bigorrilho

Local: Cruzamento das ruas Martim Afonso e Marechal José Bernardino Bormann.

Duração prevista: Permanente.

Impacto: Interrupção temporária do fluxo a partir das 10h desta terça-feira (23/06) para o início da operação dos semáforos. Motoristas devem redobrar o cuidado com as novas paradas obrigatórias e pedestres ganham travessia organizada.

Linha Verde e entorno

Local: Trechos alternados ao longo do corredor da Linha Verde (BR-476).

Duração prevista: Longa duração.

Impacto: Interdições parciais de faixas de rolamento geram lentidão nos horários de pico. A orientação é que o motorista antecipe a saída ou busque rotas alternativas pelas vias rápidas dos bairros vizinhos.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.