A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca válido ao litoral paranaense entre a manhã desta terça-feira (1º) e quarta-feira (2º). O alerta do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil tem previsão de ondas de até 3,5 metros e ventos de 75km/h no litoral do Paraná.

Segundo o alerta o fenômeno ocorre entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A área atingida é a C, chamada de “Charlie” pela Marinha.

Litoral castigado

Em abril deste ano uma ressaca causou imagens impressionantes no litoral paranaense. O mar ficou agitado em Matinhos e as ondas atingiram comércios, residências e parte do calçadão à beira-mar dos balneários Flamingo e Riviera. Reveja as imagens aqui.

