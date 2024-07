Um trecho da BR-376 sentido Santa Catarina, na região de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ficou algumas horas com interdição de uma das faixas no sentido Santa Catarina, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12). Um caminhão carregado com verduras, em sua maioria repolhos, gerou o bloqueio total também da marginal da rodovia. Por volta das 8h15 tudo estava liberado,

O motorista seguia pela faixa central da BR-376, sentido Santa Catarina, quando perdeu o controle e tombou para o lado da marginal. O motorista do caminhão não se feriu. Guinchos da concessionária que administra o trecho fizeram o atendimento à ocorrência.

Trecho liberado horas depois

Por volta das 7h30 uma máquina era utilizada para recolher repolhos e hortaliças que haviam se perdido com o acidente. 8h15 a marginal foi liberada, bem como a faixa da BR-376.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”