Marcha para Jesus acontece neste sábado em Curitiba e bloqueia ruas no Centro

Diversas ruas do Centro de Curitiba terão bloqueios no trânsito a partir desta quinta-feira (14/5) até domingo (17/5) por causa da 31ª edição da Marcha para Jesus.
O evento acontece no sábado (16/5), com concentração às 13h30 na Praça 19 de Dezembro. A organização espera mais de 60 mil participantes.
A partir desta quinta-feira, motoristas já encontram alterações na região da Rua Marechal Deodoro com a Rua Tibagi para a montagem do palco. Os bloqueios serão encerrados após a desmontagem, no domingo às 12h.
Trajeto e ruas bloqueadas para a Marcha para Jesus em Curitiba
No sábado, a partir das 13h, os participantes saem da Praça 19 de Dezembro, passam pela Rua Barão do Serro Azul até chegar na Rua Marechal Deodoro, no cruzamento com a Rua Tibagi. A Superintendência de Trânsito vai acompanhar e monitorar o evento para organizar o tráfego.
Serão bloqueados os seguintes locais:
- Rua Barão do Serro Azul (da Praça 19 de Dezembro até a João Moreira Garcez)
- Rua Mateus Leme (no cruzamento da Rua Paula Gomes e Treze de Maio)
- Rua Riachuelo (da Rua Treze de Maio até a Rua Alfredo Bufren)
- Rua Presidente Faria (da Carlos Cavalcanti até Rua Alfredo Bufren)
- Rua Prefeito João Garcez (no cruzamento com a Rua Tobias de Macedo)
- Rua do Rosário (da Rua Cruz Machado até a Rua Cândido Lopes)
- Avenida Marechal Floriano Peixoto (da Rua André de Barros até a Cândido Lopes)
- Rua José Loureiro (entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Barão do Rio Branco)
- Rua João Negrão (altura com a XV de Novembro)
- Rua Conselheiro Laurindo (altura com José Loureiro)
- Rua Marechal Deodoro (até a Rua Tibagi)
Moradores poderão acessar as vias bloqueadas mediante apresentação de documento que comprove residência no perímetro. Motoristas que não precisam circular pela região são orientados a buscar rotas alternativas.